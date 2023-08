Riparte la Liga Spagnola. Il programma della 1a giornata

Come la Premier e la Ligue One francese, questa sera serata di nuova stagione anche per la Liga 2023-24. Parte la caccia al Barcellobna campione in carica.

Si comincia con due anticipi, spicca il clasico Siviglia-Valencia. Domenica il clou è il sentito Athletic Bilbao-Real Madrid.

Questo il programma:

VENERDÌ 11 AGOSTO

Ore 19:30 – Almeria vs Vallecano

Ore 22:00 – Siviglia vs Valencia

SABATO 12 AGOSTO

Ore 17:00 – Real Sociedad vs Girona

Ore 19:30 – Las Palmas vs Maiorca

Ore 21:30 – Athletic Bilbao vs Real Madrid

DOMENICA 13 AGOSTO

Ore 17:00 – Celta Vigo vs Osasuna

Ore 19:30 – Villarreal vs Betis

Ore 21:30 – Getafe vs Barcellona

LUNEDÌ 14 AGOSTO

Ore 19:30 – Cadice vs Alaves

Ore 21:30 – Atletico Madrid vs Granada

