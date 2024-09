Riolo su Greenwood: “È il miglior giocatore della Ligue 1”

Il Marsiglia di De Zerbi sta volando, e con lui la stella Mason Greenwood. L’ex United sta trascinando il Club francese, oggi a sole due lunghezze dal PSG, primo in classifica. Autore di 5 gol in tre partite, il giocatore ha spinto l’editorialista di punta dell’RMC Daniel Riolo a definirlo “il miglior giocatore della Ligue 1”, sicuramente un’investitura non da poco.

Le sue parole: “Greenwood, in termini di qualità, nelle prime tre partite è forse il miglior giocatore della Ligue 1. La sua precisione, la sua velocità di esecuzione, siamo di fronte ad un ragazzo che ha qualità ben superiori alla media della Ligue 1. È un grandissimo giocatore”.

Foto: Instagram OM