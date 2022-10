Rio Ferdinand: “Se ten Hag non vede Cristiano Ronaldo titolare, allora deve lasciarlo andare già nella prossima sessione di mercato”

Sulla questione Cristiano Ronaldo, che ieri ha abbandonato in anticipo la panchina durante la sfida contro il Tottenham, si è espresso l’ex difensore dei red devils Rio Ferdinand attraverso il suo canale Youtube, difendendo l’asso portoghese: “Il mio unico pensiero è che Ronaldo possa essere stato preservato per la partita contro il Chelsea. Questo è l’unico modo in cui vedo, logicamente, la scelta di non farlo giocare. CR7 sarà assolutamente furioso. Non mi aspetterei niente di diverso da lui. Penso che il grosso problema che ha Erik ten Hag è che, arrivando a questa finestra di mercato, deve pensare attentamente a quello che fa. Se il più delle volte non vede Ronaldo da titolare nella sua squadra, penso che debba liberarlo dal contratto. Deve lasciarlo andare. Non è giusto nei confronti di nessuno, del club, di Ronaldo, di Ten Hag, che la prima domanda dopo ogni partita sia ‘Perché Ronaldo non è stato titolare?’. Perché il club non l’ha lasciato andare se Ten Hag sapeva che non era nei suoi piani? Questa è la cosa sconcertante per me”.

Foto: Daily Mail