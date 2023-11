Rio Ferdinand: “Ogni volta che Kane fa una tripletta mi sento male. Non capisco perchè il Manchester United non l’abbia preso”

Rio Ferdinand, ex difensore e bandiera del Manchester United, ha rilasciato un’intervista al podcast FIVE, parlando di Harry Kane e del suo straordinario rendimento al Bayern Monaco, club in cui si è trasferito dopo essere stato corteggiato a lungo proprio dai Red Devils. Ecco le sue parole:

“Ogni volta che vedo Harry Kane con accanto il pallone della partita, con una tripletta, mi viene da stare male. Continuo a pensare: Perché? Perché non abbiamo deciso di ingaggiarlo?”.

Foto: twitter United