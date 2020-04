Rio Ferdinand: “Nel 2008 rifiutai il Barça, lo ritenevo un club in fase di transizione”

L’ex-capitano del Manchester United, Rio Ferdinand, ha rivelato a BT Sports di essere stato molto vicino al Barcellona: “Eravamo vicini, stavano negoziando da qualche settimana con il mio agente e io ho parlato con Rijkaard. L’ ho sempre detto, volevo andare all’estero e giocare, ma l’unica cosa che poteva trattenermi era l’avere un successo enorme e definitivo qui in Inghilterra. A quel punto, a fine stagione, nel 2008, mi stato impossibile andarmene. Oltretutto, li avevamo eliminati ed eravamo campioni d’Europa, perché avrei dovuto lasciare tutto per andare in un club in fase di transizione? A quel tempo, Xavi, Iniesta e Messi non erano i giocatori che diventarono nel giro di tre o quattro anni.”

Foto: WindSoRugby