Rio Ferdinand: “Ho sempre scommesso contro il Real ma sono stato distrutto, penso che questa sera vincerà”

Rio Ferdinand, raggiunto dal sito uffiicale della UEFA, ha detto la sua in vista della finale di Champions League tra Liverpool e Real Madrid: “Penso che il Real vincerà. Questo è ciò che mi dicono il mio cuore e la mia mente. Penso che questo nome sarà inciso sul trofeo. In tutti i precedenti turno ho scommesso contro il Real Madrid, ma mi hanno letteralmente distrutto, quindi questa volta sono per il club di Madrid. Hanno battuto Chelsea, Paris Saint-Germain e Manchester City, ed ero sicuro che il Real Madrid avrebbe perso in ognuna di quelle partite. Quindi ora scelgo Real”. Su chi sarà decisivo: “Dico Courtois: se lui gioca bene può bloccare il Liverpool e far vincere il Real Madrid. Penso possa fare la differenza non lasciando segnare il Liverpool“.

Foto: Twitter United