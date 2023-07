Rio Ferdinand già pazzo di Onana: “Darà allo United più fiducia e capacità di giocare da dietro”

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United, commentatore tv in Inghilterra, ha parlato sul suo canale Youtube FIVE di André Onana che presto potrebbe diventare il nuovo portiere dei Red Devils.

Queste le sue parole: “Darà allo United più fiducia e più capacità di giocare da dietro e penso che sia adatto alla squadra di Erik ten Hag. È un vero portiere moderno. Vedi le squadre che lo pressano e lui non si fa nemmeno prendere dal panico. Dà la palla dentro, invita gli avversari a pressare e quando quel giocatore viene da lui sa che c’è un compagno libero da qualche altra parte e normalmente lo trova. A giocare in quel modo rischioso, però, si rischia di commettere parecchi errori; ma si tratta di rimanere fedeli alle proprie convinzioni, trovare il giusto equilibrio e rimanere calmi durante quei periodi. Credo che questo sia un accordo che verrà concluso prima o poi”.

Foto: Instagram Onana