Rio Ferdinand consiglia Kane: “Se vuoi vincere, cambia squadra”

Rio Ferdinand, ex difensore del Manchester United e attuale opinionista televisivo, ha dato un prezioso consiglio ad Harry Kane, attaccante del Tottenham, intervenendo ai microfoni di BT Sports: “Devo essere onesto: se fossi stato Kane, me ne sarei già andato dal Tottenham. Io voglio vincere adesso, non ho tempo da perdere. Harry ha regalato agli Spurs la maggior parte della sua carriera, ma con loro non ha mai vinto niente. Harry, se vuoi vincere cambia squadra”.

Foto: Tottenham Twitter