Rio Ferdinand consacra Lisandro Martinez: “È il migliore in Premier League”

L’ex leggenda del Manchester United, il difensore inglese Rio Ferdinand, ha eletto un attuale Red Devils come miglior difensore della Premier League. Si tratta dell’argentino Lisandro Martinez, le parole dell’ex centrale difensivo nel corso del podcast Youtube Rio Ferdinand Presents FIVE: “Lisandro Martinez è il miglior difensore in Premier League. Non credo che nessuno possa essere paragonato a lui in questo momento. Viste le sue condizioni attuali nessuno è meglio. Lisandro domina nella sua posizione e ha un grande gioco aggressivo. Ha eccellenti doti di leadership e una buona interazione con altri giocatori del Manchester United. Questo è un difensore davvero forte e comunica bene tutto. E ora è al top”.

Foto: Instagram Lisandro Martinez