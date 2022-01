Rincon-Samp, Fares-Torino. Ora la decisione su Baselli

Rincon ha accettato la proposta della Samp, una possibilità per rilanciarsi dopo un periodo buio a difficile in casa Torino. I granata rafforzeranno la fascia sinistra con Mohamed Fares: c’è un discorso impostato bene con la Lazio, un accordo di massima già raggiunto per il prestito con diritto di riscatto. E presto verrà presa una decisione su Daniele Baselli: il Cagliari insiste da settimane, per Mazzarri è una priorità, anche se nelle ultime ore ci ha provato il Bologna ed è arrivata una proposta dall’estero.

Foto: Twitter Torino