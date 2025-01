Rincon: “Il derby è sempre speciale. Torino? Credo che Vanoli stia facendo un buon lavoro, ma manca continuità”

Tomas Rincon, ex centrocampista di Juve e Torino (oggi al Santos), ha parlato del derby della Mole a La Gazzetta dello Sport.

Sul derby: “È sempre una partita speciale, piena di storia, per me è stato un onore giocarlo tante volte con la maglia granata in una città dove sono rimasto per cinque anni meravigliosi. I tifosi granata saranno fondamentali per cercare di vincere. Sarà importantissimo creare un ambiente dove si spingano ulteriormente i giocatori che sono già predisposti a dare il massimo. Spero che il Toro riesca a dare una gioia ai propri tifosi”.

Sul Torino: “Credo che Vanoli stia facendo un buon lavoro. Il Toro è partito benissimo, poi c’è stato un calo e adesso manca continuità. Bisogna sempre considerare che quando comincia un nuovo ciclo c’è bisogno di tempo per avere i risultati”.

Parla poi del centrocampista Samuele Ricci: “Il mio preferito del Toro? Samuele Ricci. Lo seguivo già quando stava a Empoli. Il Toro ha fatto un affare a prenderlo. È un giocatore in costante crescita, ha personalità, sa leggere il gioco. Secondo me è il gioiello più prezioso che ha il Torino ora in rosa”.

