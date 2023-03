Rincon: “Crederemo nella salvezza fino all’ultimo, abbiamo l’obbligo per noi e per i tifosi”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Tomas Rincon, ha così parlato dopo il pareggio contro la Salernitana: “Ci dispiace perché volevamo regalare una gioia alla nostra gente, ma la squadra ha fatto una partita di lotta limitando la Salernitana e avendo occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Abbiamo avuto più dominio del gioco e ci siamo mossi bene, ci manca quell’episodio che ci sblocchi. Cosa si dice ai più giovani in questi momenti? E’ difficile, bisogna trovare la forza dentro noi stessi. Ci crediamo perché finché la matematica non ci condanna dobbiamo farlo, abbiamo l’obbligo per noi e per la gente. Indossiamo una maglia prestigiosa e dobbiamo crederci fino all’ultimo“.

Foto: Instagram Rincon