Rincon: “Ci dispiace per i nostri tifosi, abbiamo l’obbligo di finire la stagione con dignità”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Tomas Rincon, ha così parlato prima della gara contro il Sassuolo: “Abbiamo l’obbligo di finire la stagione con dignità in casa, ringrazio tutti i tifosi che ci sono stati vicini in un anno difficile. Dispiace non essere riusciti a raggiungere il nostro obiettivo che era mantenere la Serie A. Abbiamo perso tanti punti in casa, c’è rabbia e speriamo che questa questa squadra possa tornare presto dove merita”.

Foto: Instagram Rincon