Rimonta Torino a Empoli: finisce 2-2. Ricci e Sanabria rispondono a Luperto e Marin

Divertente gara al Castellani tra Empoli e Torino, con le due squadre che si dividono la posta in palio con il pareggio finale per 2-2. Rimonta del Toro, sotto 2-0, che sfiora addirittura il colpaccio nel finale.

Empoli avanti al 37′ con Luperto. Arriva il raddoppio toscano al 69′ con un gran gol di Marin. Il Torino sembra ormai schiantato, ma non molla.

La riapre l’ex Ricci all’82’. Poi Sanabria all’85’, trova la rete del pareggio. Non è finita. Miranchuk all’890, colpisce il palo, sfiorando un clamoroso sorpasso.

Finisce 2-2. Il Torino sale a 26 punti, l’Empoli a 25.

Foto: twitter Torino