Rimonta dell’Empoli da 0-2 a 2-2 contro lo Spezia. Espulsi Parisi ed Esposito

Rimonta clamorosa dell’Empoli, che sotto di un uomo e di due gol, pareggia al 95′ 2-2 contro uno Spezia che aveva dominato la gara.

A spostare subito gli equlibri è stata l’espulsione di Parisi al 21′. Le cose per l’Empoli precipano al 25′, quando viene assegnato un calcio di rigore allo Spezia. Dagli 11 metri, Verde prima si fa parare il tiro da Vicario, ma il tiro viene fatto ribattere, e alla seconda occasione, Verde non sbaglia, portando avanti lo Spezia.

Al 31′, una magia di Verde di sinistro da fuori regala ai suoi il 2-0.

Empoli annichilito e in grande difficoltà. A regalare una chance ai toscani ci pensa Salvatore Esposito che al 49′ si fa espellere, riportando la gara in 10 contro 10.

L’Empoli cresce e ci crede. Al 71′ è il gioiellino Cambiaghi a riaccendere le chance per i toscani, segnando la rete dell’1-2. L’Empoli ci crede, lo Spezia si abbassa, ma in contropiede ha due grosse chance per chiudere la gara sul 3-1, non sprecate.

E allora si arriva nel recupero. La compagine di Gotti si abbassa troppo, a protezione del vantaggio, l’Empoli assedia la porta di Dragowski e all’ultima occasione trova il pareggio, con un destro di Vignato, al debutto.

Pareggio importantissimo per l’Empoli, che rimonta una gara ormai persa. Rammarico per lo Spezia, che sembrava ormai aver vinto, che interrompe la striscia di 3 sconfitte di fila, ma che sale solo a 19 punti. L’Empoli sale a 27.

Foto: twitter Empoli