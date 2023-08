Rimonta del Liverpool in 10. Battuto il Newcastle 2-1

Il Liverpool batte in rimonta il Newcastke. Gara che si indirizza in pochi minuti nel primo tempo al St.James Park. Vantaggio bianconero al 25′ per Gordon. Al 28′ piove sul bagnato per i Reds, con l’espulsione diretta per van Dijk.

Nella ripresa, il Newcastle non chiude la gara, il Liverpool ci crede e all’81’ arriva il gol del pareggio con Darwin Nunez. Lo stesso Nunez trova la rete del 2-1 clamoroso nel recupero.

Foto Twitter Liverpool