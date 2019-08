Rimini, ufficiale il prestito dell’attaccante Ventola dal Genoa

Attraverso un comunicato sul proprio sito, il Rimini ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Genoa dell’attaccante Danilo Ventola. Questa la nota del club:”Il Rimini F. C. rende noto di aver raggiunto l’accordo con il Genoa F. C. per il passaggio in biancorosso dell’attaccante, classe ’00, Danilo Giacinto Ventola. Cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, nella scorsa stagione si è messo in evidenza nella Primavera del Grifone. A Danilo, giunto dalla società rossoblù con la formula del prestito annuale, un grande in bocca al lupo per l’avventura in biancorosso”.

Foto: Sito Rimini