Rilasciati i 67 tifosi italiani che erano stati fermati a Dortmund: ora rischiano il Daspo

Sono stati rilasciati i 67 tifosi italiani fermati ieri nel pomeriggio a Dortmund in possesso di passamontagna coltelli, cacciaviti e bombe carta, lo riporta la Gazzetta dello Sport. Secondo gli inquirenti il loro obiettivo sarebbe stato quello di scontrarsi con i supporters delle Aquile. Si legge che attualmente sono liberi ma che le autorità per alcuni di loro starebbe vagliando eventuali denunce o provvedimenti amministrativi come il Daspo, ovvero l’inibizione all’ingresso negli stadi. Inoltre i tifosi fermati risultano essere appartenenti a gruppi di estrema destra di squadre del Nord-Est, di Roma della Toscana e dell’Emilia-Romagna.

Foto: stadio Borussia Dortmund