Rijkaard pazzo di Reijnders: “E’ un gran bel giocatore. Cerca sempre la profondità”

Frank Rijkaard, ex stella del Milan, ha parlato a Milan TV di diversi temi, soffermandosi in particolare sul connazionale, Tijjani Reijnders, che sta prendendo le redini del centrocampo dei rossoneri.

Queste le sue parole: “Sono molto felice per lui. Sta facendo molto bene, è molto bene. Noi olandesi facciamo il tifo per lui. Sta facendo un buon lavoro e spero che possa continuare così. È divertente da guardare, si vede che vuole giocare. Non va indietro con la palla, cerca sempre la profondità. È un gran bel giocatore”.

Foto: sito Milan