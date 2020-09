Rigori, pali e 2 gol nel finale: lo United batte il Brighton 3-2

Il Manchester United rischia tanto, ma alla fine la spunta per 3-2 sul campo del Brighton. Sono proprio i padroni di casa a passare in vantaggio, grazie a un calcio di rigore provocato da Bruno Fernandes. Maupay realizza al 40′ con un cucchiaio. Dopo pochi minuti, è lo stesso Bruno Fernandes a mettere in mezzo un pallone su calcio di punizione, Maguire ci arriva e pareggia. Al 55′ Rashford si inventa un gol con uno slalom in area di rigore. Il Brighton va vicino al pareggio diverse volte, ma si ferma di fronte a un palo e a una traversa. Al 95′ è 2-2 di March, che insacca dopo un cross dalla destra. Ma la sua squadra subisce la beffa nei secondi finali. Ancora protagonista Bruno Fernandes, che segna su un rigore per fallo di mano.

Foto: Twitter United