“Rigore inventato”, la Bild incolpa l’arbitraggio di Del Cerro Grande in Borussia-City

Titolo polemico per la Bild nella sua edizione on line dopo l’eliminazione dei gialloneri per mano del Manchester City: “Un rigore inventato, il Borussia Dortmund piange”.

“Al BVB è stato concesso di sognare il miracolo per 40 minuti, ma poi l’arbitro Carlos del Cerro Grande ha trasformato il sogno in incubo. L’arbitro ha preso una decisione sbagliata in occasione del rigore eliminando il Borussia dall’Europa. – si legge nell’articolo – Al minuto 55° con il punteggio sull’1-0 per il Borussia Can vuole mandare la palla fuori dall’area di rigore, ma questa gli sbatte sul braccio. La VAR controlla l’azione e conferma il rigore fischiato che Mahrez trasforma con sicurezza. Si tratta di una decisione spagliata visto che, secondo la regola numero 12, non può essere rigore se la palla dopo il tocco di testa rimbalza sul braccio o la mano dello stesso calciatore”.