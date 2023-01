Rigore di Zaccagni: Lazio in vantaggio sul Sassuolo (1-0) all’intervallo. Immobile ko

La Lazio è in vantaggio 1-0 in casa del Sassuolo alla fine dei primi 45 minuti. Primo tempo non bello, equilibrato, con poche occasioni da gol, che ha visto al 15′ un problema muscolare per Immobile.

Gara che non si sblocca, serve l’episodio, che arriva nel recupero del primo tempo. Calcio di rigore per i biancocelesti. Zaccagni dagli 11 metri non sbaglia. Lazio in vantaggio 1-0 all’intervallo.

Foto: twitter Lazio