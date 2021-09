Rigore di Vlahovic, la Fiorentina in vantaggio al 45′ sull’Atalanta

La Fiorentina conduce sull’Atalanta per 1-0 all’intervallo. Tanto lavoro per il VAR che dopo aver annullato un gol ai bergamaschi a Djimsiti, ha concesso un calcio di rigore ai viola per un fallo di mano di Maehle su un cross di Sottil. Dal dischetto si è presentato Dusan Vlahovic, che nell’uno contro uno con Sportiello non ha tremato, portando avanti i Viola di Vincenzo Italiano che a metà gara conducono 1-0.

Foto: Twitter Fiorentina