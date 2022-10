Rigore di Politano, legni di Rrahmani e Zanimacchia: Cremonese-Napoli 0-1 all’intervallo

Il Napoli è in vantaggio a Cremona per 1-0 al termine del primo tempo. Non il Napoli devastante, visto con l’Ajax, ma che ha controllato bene la gara. Napoli pericoloso subito, con Rrahmani, che ha colpito un legno dopo pochi minuti. La Cremonese è cresciuta, si è resa pericolosa con Zanimacchia, che colpisce un legno. Ma al 26′ l’episodio che ha cambiato la gara.

Spunto di Kvaratskhelia, che viene atterrato in area di rigore. Dagli 11 metri, Politano non sbaglia.

Il Napoli ha poi controllato la gara senza troppi rischi ma non con i ritmi elevati a cui aveva abituato. Al 45′, Anguissa, pericoloso in area lombarda, ma non inquadra la porta. Il Napoli al momento è in testa da solo con 23 punti.

Foto: twitter Napoli