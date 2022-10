Rigore di Pellegrini: la Roma è quarta. Samp sempre più giù

La Roma espugna Marassi, battendo la Sampdoria per 1-0, continuando la sua marcia in zona Champions. Gara decisa dopo soli 6 minuti da un calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini che non sbaglia dal dischetto e trova il suo primo gol in campionato. Rigore assegnato dall’arbitro Di Bello, richiamato dal VAR, per un tocco di mano in area di Ferrari. Per il resto gara molto fisica fra le due squadre: ritmo spezzettato, tanti falli in mezzo al campo.

Nella ripresa, la Roma ha gestito il vantaggio. La Samp ha provato a creare pericoli dalle parti di Rui Patricio, senza però riuscire a pervenire al pareggio.

Tre punti fondamentali per i giallorossi, che salgono a 22 punti, superando Lazio e Udinese e piazzandosi al quarto posro. Giallorossi che non saranno bellissimi, ma molto concreti e ora ci sarà la sfida al Napoli.

Foto: twitter Roma