Rigore di Okereke e autogol di Chiriches, Bologna e Cremonese si dividono la posta in palio (1-1)

Bologna e Cremonese si dividono la posta in palio: termina 1-1 al Dall’Ara, al gol di Okereke risponde la sfortunata autorete di Chiriches. Dopo un primo tempo con zero occasioni da gol, succede tutto nel secondo tempo. Passano in vantaggio gli ospiti con il calcio di rigore fischiato per un tocco di mano di Dominguez e trasformato da Okereke. Ma il vantaggio dura pochissimo. Infatti, il Bologna trova il pareggio cinque minuti: colpo di testa di Ferguson che impegna Carnesecchi alla parata: la palla rimane lì e Ferrari, cercando di spazzare, calcia su Chiriches. Termina così 1-1, la Cremonese sale a quota 8 punti non trovando mai i tre punti nel girone di andata. Il Bologna, invece, sale a quota 23 punti.

Foto: Instagram Okereke