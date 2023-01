Rigore di Nico Gonzalez al 91: 2-1 Fiorentina e Sassuolo in crisi

Il match che apre la 17esima giornata di Serie A, Fiorentina-Sassuolo, termina sul risultato di 2-1. Primo tempo ad alta intensità per le due squadre, neroverdi leggermente più pericolosi e pronti a sfruttare le occasioni sui piedi di Frattesi e Laurienté. Ammoniti nella prima frazione Milenkovic, Traoré e Tressoldi.

Nel secondo tempo Vincenzo Italiano fa un doppio cambio, entrano Saponara e Castrovilli al posto di Cabral e Bianco. Proprio l’ex Empoli ripaga la fiducia del suo allenatore e porta in vantaggio la Fiorentina al 48′. Il VAR però non perdona il braccio largo di Dodô e assegna calcio di rigore al Sassuolo: dal dischetto pareggia il solito Domenico Berardi. Al minuto 89 viene fischiato un nuovo calcio di rigore, stavolta per la Fiorentina, a causa di un contatto irregolare di Tressoldi. González regala il vantaggio alla Viola e fa esplodere il Franchi. Non trova dunque la vittoria la squadra di Dionisi, ancora troppo distante dalle zone calde della classifica e bisognosa di una svolta.

