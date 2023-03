Rigore di Haaland a 10 minuti dalla fine. Il City piega soffrendo il Crystal Palace 1-0

Il Manchester City batte 1-0 il Crystal Palace, in una gara durissima per gli uomini di Guardiola, contro un avversario in forma e che ha confermato l’ottima posizione di classifica. Decisivo un rigore di Haaland all’80’, che ha sbloccato una gara che si stava facendo durissima per De Bruyne e compagni.

Un successo fondamentale che rilancia la rincorsa all’Arsenal, impegnato domani. Il City si porta momentaneamente a -2 dai Gunners, a 61 punti. Arsenal impegnato domani in casa del Fulham.

Foto: Instagram Manchester City