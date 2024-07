Rigore di Guendouzi e autogol di Lazzari, parità tra Lazio e Triestina in amichevole (1-1)

Si conclude con un pareggio il ritiro 2024 della Lazio ad Auronzo di Cadore. Contro la Triestina apre il calcio di rigore di Guendouzi dopo otto minuti di gioco in un match bloccato per la stanchezza dei biancocelesti e il campo pesante dopo la forte pioggia caduta sullo Zandegiacomo. Fissa il punteggio sul risultato di 1-1 l’autogol di Lazzari a nove minuti dalla fine della gara. Brutte notizie per i biancocelesti al 39′ del primo tempo con il problema muscolare accusato da Romagnoli. Domani mattina l’ultimo allenamento prima del ritorno a Roma, la prossima amichevole è prevista per sabato 27 in Germania contro l’Hansa Rostock.

Foto: Instagram Lazio