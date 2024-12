Rigore di Castellanos. Lazio in vantaggio a Lecce 1-0. Rosso per Guilbert

Terminato il primo tempo al Via del Mare tra Lecce e Lazio. Gli uomini di Baroni conducono 1-0, grazie all’ultima chance del primo tempo. Una buona Lazio è anche sbattuta contro un grandissimo Wladimiro Falcone che ha salvato il Lecce contro gli assalti biancocelesti ma nulla ha potuto sul rigore di Castellanos.

Al 6′ Lazio pericolosa la Lazio con Lazzari che calcia, ma para Falcone. Al 25′ ancora buona chance per i biancocelesti, Isaksen di testa trova solo la difesa del Lecce tutta sulla linea. Sulla respinta Lazzari calcia di molto a lato. Al 29′, azione meravigliosa di Castellanos che con un passaggio alto in no-look mette davanti alla porta Isaksen. Falcone si fa trovare pronto sul diagonale basso del danese e riesce a bloccare. Al 42′ conclusione di Castellanos, ma ancora Falcone dice no ai biancocelesti. Ma al 45′ cambia la gara. Rigore per la Lazio e cartellino rosso per Guilbert. Il difensore del Lecce ha salvato con la mano il tiro di Castellanos a botta sicura dopo aver colpito il palo. Manganiello non ha avuto dubbi. Dagli 11 metri non sbaglia proprio Castellanos per il vantaggio della Lazio.

Foto: sito Lazio