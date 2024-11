Rigore di Calhanoglu, Inter avanti sull’Arsenal 1-0. Stoccarda-Atalanta 0-0

Terminati i primi tempi delle due italiane in Champions in campo alle 21.

A San Siro, Inter in vantaggio sull’ Arsenal per 1-0. Gara molto equilibrata, inizio forte dell’Inter, che colpisce una traversa con Dumfries dopo 4 minuti. Poi cresce l’Arsenal che prende campo e schiaccia un po’ l’Inter. Al 25′, i Gunners protestano per un possibile calcio di rigore, con Sommer che in uscita travolge Havertz. L’Inter prova a uscire con un colpo di testa di Lautaro, alto. L’Arsenal colleziona ancora tantissimi angoli, ma non crea pericoli all’Inter che in ripartenza prova a far male ai Gunners. Al tramonto del primo tempo, su calcio di punizione per l’Inter, palla in area, colpita di mano da . Calcio di rigore per l’Inter. Va Calhaoglu dagli 11 metri che batte Raya. L’Inter chiude 1-0 il primo tempo.

A Stoccarda, equilibrio tra i padroni di casa e l’Atalanta. I bergamaschi perdono dopo pochi minuti Kolasinac, entra Koussonou. Gara equilibrata, 0-0 all’intervallo.

Foto: sito Inter