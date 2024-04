Rigore di Calhanoglu e tap-in di Frattesi al 95′! L’Inter ribalta l’Udinese (2-1)

L’Inter vince, in rimonta, al 95′ al Blue Energy Stadium: 2-1 all’Udinese, decide la rete di Frattesi Al 30′ si rende protagonista Okoye con una grande parata sul tiro potente di Calhanoglu. A sbloccare la gara, però, è l’uomo più atteso della serata: Lazar Samardzic, colui che avrebbe potuto giocare questa partita con la maglia nerazzurra. Un trasferimento saltato dopo aver svolto le visite mediche e che ha fatto tanto discutere la scorsa sessione di calciomercato. Al 40′ Kamara recupera un pallone in mezzo al campo, trova Pereyra che allarga su Samardzic. Il centrocampista mette in mezzo un tiro-cross che sorprende la difesa nerazzurra e beffa Sommer. Immediata la reazione dei nerazzurri che tornano in avanti con il colpo di testa di Lautaro Martinez, ma è ancora Okoye a chiudere la porta e a blindare il vantaggio. Al 48′ l’Inter trova la via del gol con Carlos Augusto: punizione calciata da Dimarco, colpisce Lautaro Martinez che serve Carlos Augusto che insacca. Ma la squadra arbitrale interrompe i festeggiamenti nerazzurri e segnala la posizione di fuorigioco dell’esterno. Appuntamento col pareggio solo rimandato. Infatti, al 54′ è Calhanoglu a ristabilire la parità, siglando il decimo gol in campionato, trasformando il quindicesimo su quindici in nerazzurro. Al 64′ torna in avanti l’Udinese con Kamara che scappa a campo aperto, tocco morbido per servire Thauvin ma Mkhitaryan chiude tutto e anticipa in scivolata l’attaccante francese pronto al tap-in. La gara prosegue con il solito rullino: l’Inter attacca, l’Udinese si difende e prova a colpire in ripartenza. E al 95′ arriva la rete del vantaggio dell’Inter: Lautaro ci prova dalla distanza, Okoye risponde ancora una volta mandando il pallone sul palo, ma sulla respinta si avventa Frattesi che insacca con il più facile dei tap-in. Termina così al Blue Energy Stadium, vince l’Inter in rimonta. Sesta vittoria consecutiva in trasferta per i nerazzurri.

Foto: Instagram Frattesi