Rigore di Berardi: Sassuolo avanti a Lecce all’intervallo

Finito il primo tempo della gara serale tra Lecce e Sassuolo. Al Via del Mare è in vantaggio la compagine emiliana per 1-0. Decide un calcio di rigore di Domenico Berardi. L’attaccante azzurro trasforma un calcio di rigore, beffando Falcone con un tiro centrale.

Il rigore era stato concesso da Sacchi per un intervento con il braccio di Baschirotto sul colpo di testa di Ferrari, sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra. Il lungo check del VAR ha confermato la decisione.

Foto: Instagram Sassuolo