Rigore assegnato al PSG, Kwiatkowski tolto dal VAR di Real Sociedad-Salisburgo

Continuano le polemiche dopo il rigore assegnato al Paris Saint-Germain contro il Newcastle. Un episodio che costerà caro a Tomas Kwiatokowski. Secondo quanto riportato da Sportitalia, da Nyon è arrivata la scelta di rimuovere l’arbitro polacco dal ruolo di addetto VAR della partita di questa sera tra Real Sociedad e Salisburgo, valida per il gruppo D di Champions League. Decisivo l’episodio del tocco di mano di Livramento in area di rigore al 98′, con il penalty poi trasformato da Mbappé per l’1-1 finale, in quanto, quello di ieri, è stato considerato un errore il rigore concesso alla squadra di Luis Enrique.

