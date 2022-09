Rifinitura Juve: c’è Di Maria, ci sarà contro il Benfica. Assenti tre bianconeri

In questi minuti sta andando in scena alla Continassa la seduta di rifinitura della Juventus alla vigilia della partita di Champions contro il Benfica. Angel Di Maria sta regolarmente lavorando con il resto del gruppo. Vedendolo in campo, dopo essersi allenato parzialmente con la squadra nella seduta di ieri, l’argentino ex PSG è da considerarsi recuperato e dunque a disposizione di Allegri. Non sono presenti Locatelli, Rabiot e Alex Sandro, così come Szczesny.

Foto: Instagram Di Maria