Rieder: “Italia? Sono una buona squadra, ma noi non dobbiamo nasconderci”

Fabian Rieder, centrocampista della Svizzera, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Italia: “Penso che l’Italia sia davvero una buona squadra con molti buoni giocatori individuali. Alla fine, non dobbiamo nasconderci perché anche noi siamo bravi. Ovviamente prendiamo la partita sul serio perché l’Italia è ancora campione d’Europa. Aspettiamo questa partita interessante”.

Poi ha proseguito: “Penso che non si possa paragonare la fase a gironi con gli ottavi e penso che saranno molto motivati, quindi sarà una partita diversa da quella di ieri ma saremo pronti. Abbiamo disputato molte belle partite, tutte e tre le partite sono state buone e penso che potremo affrontare la partita contro l’Italia con un buon feeling. Alla fine sarà una partita interessante perché durerà solo 90 minuti, forse 120 tra rigori e rigori. Cercheremo di dare il massimo. Abbiamo molta fiducia per le partite che abbiamo giocato”.

Foto: Instagram Rieder