Ricorso respinto, Modena-Cagliari non si rigioca: omologato il 2-0 per gli emiliani

Modena-Cagliari, match valido per la 23esima giornata di Serie B e vinto 2-0 dai padroni di casa, non si rigiocherà. Il Giudice Sportivo ha infatti omologato il risultato e respinto il ricorso presentato dalla società rossoblù che aveva chiesto di ripetere la partita a causa dell’errore dell’arbitro Daniele Perenzoni, reo di non aver espulso Zappa nonostante una doppia ammonizione nel finale di gara: “Il Giudice Sportivo dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Soc. Cagliari per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S. e conseguentemente omologa il risultato di 2-0 in favore della Soc. Modena”.

Foto: Instagram Cagliari