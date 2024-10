Rico Lewis: “Mi sto divertendo, sono molto duttile. Più ruoli sai fare e più chance hai di giocare”

Rico Lewis, difensore del Manchester City, ha parlato insieme a Pep Guardiola in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro lo Sparta Praga.

Queste le sue parole:”Sento che l’allenatore ha più fiducia nei miei confronti e ho più spazio. Questo mi rende più sicuro e mi dà la possibilità di crescere di più anche come giocatore”.

L’assenza di Rodri: “Tutti sanno quanto sia importante e questo si è visto nelle ultime due o tre stagioni. Il manager deve trovare soluzioni e noi dobbiamo capire in campo come realizzarle. Kovacic ha fatto un ottimo lavoro in questo senso già nelle ultime partite. Anche se abbiamo perso un giocatore così importante, dobbiamo unirci e renderci conto che dobbiamo farcela anche senza di lui”.

Le partite ravvicinate: “Non è stato un cambio drastico, io cerco di essere sempre in forma e disponibile. Giocando così tante partite apprezzo ancora di più i giocatori che lo hanno fatto la scorsa stagione e in quella precedente, è così difficile… Mi sto divertendo ed è questa la cosa che mi spinge ad andare avanti. Tutto ciò che voglio fare è giocare a calcio, soprattutto per questo club”.

La posizione preferita: “Più posizioni posso ricoprire, più possibilità ho di giocare. Se fossi fisso non giocherei così tante partite come ho fatto in questa stagione. Mi piace la fase difensiva e mi piace quella offensiva. Soprattutto mi piace come stiamo giocando al momento, sono i piccoli dettagli che possono farti vincere una partita. Abbiamo tutti un obiettivo ed è vincere”.

Foto: Instagram Manchester City