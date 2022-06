Richarlison, volata Tottenham-Chelsea: gli Spurs in vantaggio

Con l’addio di Romelu Lukaku il Chelsea si guarda intorno per trovare una valida alternativa al belga. Tra i nomi che circolano in queste ore c’è anche quello del brasiliano Richarlison ora in forza all’Everton. Su di lui però c’è il forte interesse anche del Tottenham di Antonio Conte, che ad oggi è in vantaggio. La sensazione è quella che nei prossimi giorni si scatenerà un vero e proprio derby inglese per l’attaccante. Molto dipenderà anche dalla valutazione che i Toffees fanno su di lui.

Foto: Twitter Everton