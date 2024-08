Richarlison rifiuta l’Arabia Saudita: “Tanti soldi, ma preferisco restare in Premier”

Scelta di carriera e non economica per l’attaccante brasiliano, Richarlison, in forza al Tottenham. Intervistato da ESPN Brasil, il giocatore ha ammesso di aver rifiutato un contratto faraonico dall’Arabia Saudita per rimanere nel calcio che conta.

Queste le sue parole: “I soldi erano tanti, ma il mio sogno è più grande. È arrivata un’offerta, ma il mio sogno di giocare per la Nazionale brasiliana e per la Premier League è più forte. È deciso”. Richarlison ha ancora tre anni di contratto con il Tottenham.

Foto: Instagram Richarlison