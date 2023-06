Richarlison: “Il Real Madrid è il sogno di ogni giocatore, ma io ho un contratto col Tottenham”

Parla Richarlison dal ritiro del Brasile in conferenza stampa. L’attaccante del Tottenham ha espresso tutta la simpatia per il Real Madrid, e il desiderio di giocare lì. Ma ha smentito la possibilità di una cessione: “Ogni giocatore vorrebbe vestire la maglia del Real Madrid , il club più grande del mondo. Ma io ho un contratto con un altro club e devo dimostrare che hanno fatto bene a comprarmi. È stata una brutta stagione, anche a causa degli infortuni. Ma il Real è il sogno di ogni giocatore. Parlo tanto con Ancelotti, siamo amici. Ha vinto tutto in Europa. Se allenerà il Brasile sono sicuro che ci aiuterà molto, lotteremo per tutti i titoli. Mi ha aiutato molto quando ero all’Everton, sono diventato un campione grazie a lui. Mi portava a casa dopo ogni partita. Mi sentivo suo figlio”. Gli Spurs lo hanno prelevato dai Toofees soltanto la scorsa estate per 58 milioni di euro e ha un contratto sino al 2027.

Fonte Foto: twitter fifa world cup