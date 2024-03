Richarlison racconta la sua depressione: “Volevo arrendermi. La terapia mi ha salvato la vita”

L’attaccante del Tottenham e della nazionale brasiliana Richarlison, nel corso di un’intervista rilasciata a ESPN, ha raccontato di come, al termine del Mondiale 2022 disputato con la maglia verdeoro, si sia trovato ad affrontare la depressione. Queste le sue parole:

“Prima di andare ad allenarmi, volevo tornare a casa, nella mia stanza. Non so perché. Ho anche detto a mio padre che mi sarei arreso. Parlare così è triste ma ho anche scoperto cose qui a casa da persone che vivevano con me da sette anni. Andare da mio padre e dirgli che avrei lasciato tutto è pazzesco perché lui ha inseguito questo sogno con me. Ero al mio apice, mentalmente forte, eppure dopo ho raggiunto il limite. Non ho pensato a uccidermi, ma ad arrendermi sì. La terapia mi ha salvato la vita. Cercavo solo cose brutte, anche su Google. Prima avevo questo pregiudizio sugli psicologi pensando che chi voleva andarci fosse pazzo. Non è così: è la scoperta migliore che abbia mai fatto”.

Foto: Instagram Richarlison