Richarlison: “L’eliminazione dal Mondiale? E’ stato uno shock. Peggio di perdere un familiare”

L’attaccante del Tottenham, Richarlison, premiato con il gol più bello del Mondiale, ha parlato a ESPN Brasil, tornando sull’liminazione dal Mondiale in Qatar dei verdeoro.

Queste le sue parole: “È stato uno shock, peggio di perdere un familiare. È stato difficile riprendersi. Ancora oggi guardo i video sui social e mi rattristo. Ma dobbiamo andare avanti. Sono ancora giovane e penso di poter partecipare almeno ad un altro Mondiale o due. Il nostro obiettivo era vincere, siamo andati lì per alzare la coppa. Certo, sono contento di aver segnato quel gol contro la Serbia ma non era l’obiettivo che volevo. Ora comunque è il momento di voltare pagina”.

Foto: twitter Fifa World Cup