Richarlison: “È un momento difficile. Ero felice, ma all’improvviso l’infortunio si è ripresentato”

Dopo l’infortunio al flessore della gamba sinistra, Richarlison è tornato a postare su Instagram per mandare un messaggio ai tifosi. L’attaccante del Tottenham non si è nascosto e si è aperto ai sostenitori degli Spurs, chiedendo anche a loro aiuto: “Un momento difficile che verrà superato di nuovo. Ero molto felice di allenarmi e giocare e all’improvviso l’infortunio si ripresenta. È difficile dirlo in un momento come questo. Vi chiedo solo di pregare per me e che Dio mi protegga”.

Foto: Instagram Richarlison