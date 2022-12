Richarlison disperato: “Abbiamo fallito. Vorrei solo scappare via e non farmi più vedere”

Dopo la brutta eliminazione di ieri pomeriggio, i giocatori del Brasile sono caduti in un tunnel di delusione incredibile, viste le potenzialità dei verdeoro. Tra i più delusi, troviamo Richarlison, che a Ge.Globo ha detto le seguenti parole: “E’ il momento di andare in camera e piangere. Vorrei scappare e non farmi più vedere. Abbiamo fallito”. In queste parole si percepisce tutta la delusione dell’attaccante brasiliano, autore di un Mondiale da protagonista.

Foto: Twitter Fifa