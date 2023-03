Richards si schiera con Conte: “È un vincente, ma c’è bisogno anche del club e di un cambio di cultura”

La sfuriata di Antonio Conte dopo il pareggio contro il Southampton sta facendo ancora discutere in Inghilterra. Tanto che il suo futuro potrebbe decidersi già nelle prossime ore. Ma non tutti puntano il dito contro il tecnico italiano. Infatti, Micah Richard, ex giocatore del Manchester City con un passato anche alla Fiorentina, ha così commentato la situazione in casa Tottenham: “Tu Tottenham, quando scegli di affidarsi a Conte, sai cosa ti aspetta. La società voleva un top manager. Ecco, ora che hai preso Conte conosci chi hai preso e quale è il suo stile e approccio. Se ti porta un trofeo puoi convivere con i suoi modi ma sfortunatamente per Conte qui non riesce a superare quei limiti. Se a lui sembra che stia dando tutto e che non riceva lo stesso in cambio, lo dirà. E penso che il problema alla base sia che al Tottenham sono abituati ‘a fare bene’. Sono arrivati una volta alla finale di Champions, hanno fatto il nuovo impianto. Fanno le cose solo ‘per bene’ ma c’è bisogno anche della cultura della vittoria. Conte è un vincente ma c’è bisogno anche del club e di un cambio di cultura”.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham