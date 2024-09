Rice sul CT Carsley: “Mi è piaciuto lavorare con lui, siamo sulla strada giusta”

Reduce da un’ottima prestazione e dal gol che ha aperto le danze, Rice ha parlato ad ITV della sfida di Nations League vinta contro l’Irlanda, per 0 a 2. Il mediano inglese si è espresso positivamente sul nuovo CT Lee Carsley, protagonista nelle ultime ore di una feroce polemica riguardante la sua rinuncia a cantare l’inno inglese “God Save the Queen”, per via delle sue origini irlandesi.

Le parole di Rice: “Sono davvero contento, era la prima partita del nuovo manager e siamo riusciti a vincere. Siamo nella Nations League B, ma sappiamo dove vogliamo essere, quindi sappiamo quanto sarà importante vincere questo gruppo. Il gol insieme a Grealish? Una bella sensazione. Mi è piaciuto molto lavorare col nuovo ct, è stato un nuovo inizio. Siamo partiti col piede giusto, dobbiamo continuare così”.

Foto: Instagram Rice