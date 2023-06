Rice: “La Conference sarebbe il mio più grande successo. È tutto nelle nostre mani”

Durante l’intervista rilasciata al Media Day, il capitano e centrocampista del West Ham, Declan Rice, ha così parlato in vista della finale di domani di Conference League contro la Fiorentina:”Adesso è una finale, può succedere di tutto. È una partita di calcio e faremo tutto il possibile per finire il lavoro. Penso che sarebbe il mio più grande successo in carriera, 100 percento. Ma lo sarebbe per molti di noi Penso che vincere un trofeo come questo, un trofeo europeo, con il West Ham, metterebbe i giocatori su un altro livello. Verrebbero ricordati da tutti, nella storia del clubAbbiamo il fuoco dentro per queste vivere queste notti e abbiamo la possibilità di farlo. Ci sono un sacco di cose che si aggiungono, ma per me si tratta solo di voler vedere i ragazzi sorridere di nuovo e voler alzare il trofeo, voler vedere le nostre famiglie dopo con il trofeo. Tutto ciò lo possiamo realizzare solo nei prossimi 90 minuti. È nelle nostre mani, quindi spingeremo per farlo.”