Rice e rigore di Kane. L’Inghilterra vince al Maradona. Gol al debutto per Retegui

Brutta prova dell’Italia in particolare nel primo tempo. L’Inghilterra si impone con merito 2-1 al Maradona di Napoli. Italia non pervenuta nel primo tempo, inglesi sempre padroni del campo, che hanno dominato il primo tempo.

Vantaggio inglese al 13′ sugli sviluppi di un calcio piazzato, colpo di testa di Rice, palla che finisce a Kane, murato dalla difesa azzurra, nel rimpallo palla ancora a Rice che segna senza problemi.

L’Italia non riesce a reagire, gli inglesi dominano il possesso palla, con l’Italia che sembra accontentarsi dello 0-1 per provare a scuotersi nella ripresa. Ma ancora da corner, al 43′, Di Lorenzo colpisce la palla con la mano.

Dopo un’analisi del VAR l’arbitro assegna il calcio di rigore. Lo segna Harry Kane che porta 2-0 gli inglesi. Nel recupero, Grealish a porta vuota fallisce un comodo 3-0. Inghilterra senza problemi per ora al Maradona.

Nella ripresa, l’Italia prova ad impensierire la retroguardia inglese con Pellegrini. Fuori Jorginho, dentro Tonali.

La spinta inglese sembra spegnersi, cresce l’Italia anche con l’ingresso di Gnonto. Al 56′ la riapre Retegui, in gol all’esordio. Bel gol dopo uno stop a seguire del giocatore oriundo che segna al debutto.

L’Italia ci crede, ci prova Gnonto e Tonali da fuori, ma l’Inghilterra si difende bene. All’81’, britannici che restano in 10 per un doppio giallo in pochi minuti a Show.

L’Italia allora ci prova. Mancini ci prova anche con la carta Scamacca. Ma non basta, fa festa l’Inghilterra che si impone al Maradona nella gara inaugurale delle qualificazioni agli Europei.

