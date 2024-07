Ricci: “Vanoli? È un gioco diverso da quello di Juric. Può far divertire sia noi che quelli che abbiamo intorno”

l centrocampista del Torino, Samuele Ricci, direttamente dal ritiro di Pinzolo, ha parlato a Torino Channel, iniziando dal suo stato di forma: “Ho avuto un piccolo affaticamento ma niente di che, ora sto bene. Giusto per precauzione mi sono preso qualche giorno in più, non c’era fretta. Ora è tutto a posto”

Su Vanoli: “È un gioco diverso rispetto allo scorso anno, meno uomo contro uomo. Facendo anche la posizione di mediano devi fare qualche diagonale, una corsa più intelligente, ora non so se farò il mediano o la mezzala. Adesso stiamo lavorando e cercando di immagazzinare più informazioni possibili per trovare una quadra. Ci siamo messi tutti subito a disposizione, quello del mister è un gioco che può far divertire sia noi che quelli intorno a noi. C’è qualche difficoltà perché cambia in gran parte rispetto allo scorso, le difficoltà nella prima amichevole ci sono state ma penso che sia del tutto normale”

Foto: Instagram Ricci